Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения

Первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Бахрейне, информирует в понедельник издание Gulf Daily News.
Первый случай коронавируса в Бахрейне зафиксировали после того, как руководство системы здравоохранения заявило, что у гражданина, который приехал из Ирана, обнаружены симптомы вируса. Об этом отчитывается министерство здравоохранения Бахрейна.
Кувейт сообщает о трех первых случаях коронавируса у людей, которые недавно выехали из Ирана, включая гражданина Саудовской Аравии. По согласованию с министерством здравоохранения Саудовской Аравии, их гражданин останется в Кувейте до выздоровления.
Также сегодня Ирак закрыл пограничный переход с Кувейтом для предотвращения распространения вируса.
Между тем в КНДР ввели карантин для 380 иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ВВС.
Большинство этих иностранцев — дипломаты, находящиеся в столице страны Пхеньяне.
До этого в КНДР на карантин отправили 200 иностранцев. После окончания 30-дневного карантина этот срок был продлен. Пока неизвестно сколько еще будут длиться эти профилактические меры.
Сейчас в Северной Корее еще не зафиксировано ни одного случая коронавируса.
По данным Минздрава Украины, по состоянию на 24 февраля 2020 в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 — летальные. Выздоровели уже 25 360 человек.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса не зафиксировано.