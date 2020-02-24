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Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения

Коронавирус: еще две страны сообщили о первых случаях заражения
13:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Заражение коронавирусом выявлено у жителей Бахрейна и Кувейта, все они недавно вернулись из Ирана.

Первый случай заражения остроинфекционным коронавирусом Covid-19 зафиксирован в Бахрейне, информирует в понедельник издание Gulf Daily News.

Первый случай коронавируса в Бахрейне зафиксировали после того, как руководство системы здравоохранения заявило, что у гражданина, который приехал из Ирана, обнаружены симптомы вируса. Об этом отчитывается министерство здравоохранения Бахрейна.

Кувейт сообщает о трех первых случаях коронавируса у людей, которые недавно выехали из Ирана, включая гражданина Саудовской Аравии. По согласованию с министерством здравоохранения Саудовской Аравии, их гражданин останется в Кувейте до выздоровления.

Также сегодня Ирак закрыл пограничный переход с Кувейтом для предотвращения распространения вируса.

Между тем в КНДР ввели карантин для 380 иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Большинство этих иностранцев — дипломаты, находящиеся в столице страны Пхеньяне.

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До этого в КНДР на карантин отправили 200 иностранцев. После окончания 30-дневного карантина этот срок был продлен. Пока неизвестно сколько еще будут длиться эти профилактические меры.

Сейчас в Северной Корее еще не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

По данным Минздрава Украины, по состоянию на 24 февраля 2020 в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 — летальные. Выздоровели уже 25 360 человек.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса не зафиксировано.

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Все по теме:

Китай, Вакцина, Бахрейн, Кувейт, ВОЗ, Коронавирус, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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