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Выборы в Иране: фундаменталисты получают большинство

Выборы в Иране: фундаменталисты получают большинство
21:41 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:На парламентских выборах в Иране победили консерваторы и независимые депутаты.

На выборах в Меджлис (парламент) Ирана победили консерваторы и независимые депутаты, при этом более двух третей состава парламента изменилась.

Об этом пишет Pars Today.

"Официальное объявление результатов выборов положило конец политическим спекуляциям и рассуждениям прессы о составе одиннадцатого Меджлиса... Течение фундаменталистов (Фронт стабильности и коалиции) получило большинство из 290 мест (в Меджлисе - ред.) от Тегерана и других провинций. После фундаменталистов независимые кандидаты в общей сложности заняли следующую позицию, а последними оказались реформисты. Таким образом, окончательный состав 11-го созыва Меджлиса можно рассматривать как подавляющее большинство консерваторов и независимых депутатов при меньшинстве реформистов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, результаты выборов показывают, что более двух третей состава парламента изменилась.

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По словам представителя Центральной избирательной комиссии Ирана Сейеда Исмаила Мусави, в новый парламент также прошли 13 депутатов нынешнего состава: 168 кресел перешли в другие руки.

Как сообщалось, одиннадцатые выборы в исламский Меджлис состоялись в пятницу, 21 февраля. По данным министра внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли, явка на выборах составила 42,57%, в голосовании приняли участие около 24,5 млн человек. За 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Выборы прошли на 208 избирательных участках в Иране.

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Выборы, Иран, Сейед Исмаил Мусави.
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