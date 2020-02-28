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Пятница, 28.02.2020
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ООН ждет прекращения эскалации на территории Сирии

ООН ждет прекращения эскалации на территории Сирии
10:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Генеральный секретарь ООН повторил свой призыв к немедленному прекращению огня в Сирии.

В ООН призвали к немедленному прекращению огня в Сирии, где в результате авианалета погибли 33 турецких военных.

Об этом говорится в заявлении ООН.

"Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш - ред.) повторяет свой призыв к немедленному прекращению огня и выражает особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий", - говорится в сообщении.

Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом, отметил генсекретарь.

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Согласно заявлению, Гутерреш также подчеркнул, что военного решения сирийского конфликта не существует: "Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 (2015) Совета Безопасности", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, в Анкаре состоялись турецко-российские переговоры по ситуации в Идлибе и деэскалации обострения. Через несколько часов после их завершения поступила информация об атаке режима Асада, которого поддерживает Россия, на турецких военных. Вследствие авианалета погибли 33 солдат ВС Турции.

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Сирия, ООН, Башар Асад, Антониу Гутерреш.
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