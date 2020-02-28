Иранских школьников отправили на карантин

Новости мира:В школах Ирана из-за коронавируса объявлены трехдневные каникулы.

Во всех школах Ирана объявлены трехдневные выходные в связи с распространением коронавируса в стране, будет налажено дистанционное обучение.

Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

"Сегодня в штабе (правительственный штаб по противодействию коронавирусу) с учетом положительных результатов, полученных из 21 провинций по поводу заражения коронавирусом Covid-19, было принято решение об объявлении трехдневных каникул во всех школах страны", - сообщил министр.

По его словам, министерство образования и развития в сотрудничестве с радио, телевидением и другими структурами должны будут подготовить условия для налаживания дистанционного обучения в стране, чтобы не было сбоев в образовательном процессе.