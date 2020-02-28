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Пятница, 28.02.2020
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Во Франции начали лечить Cоvid-19

Во Франции начали лечить Cоvid-19
14:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Власти Франции рассказали, что от коронавируса уже вылечили 12 больных.

Во Франции уже зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом Cоvid-19.

Об этом говорится в специальном информационном бюллетене правительства страны, который обновляется ежедневно.

По актуальным данным, по состоянию на 28 февраля во Франции зафиксировано 38 случаев заражения коронавирусом, что на 20 больше, чем было подтверждено с начала недели.

Двадцать четыре пациента госпитализированы. Двенадцать человек выздоровели и покинули медицинские учреждения.

Двое человек – 80-летний китайский турист и 60-летний француз – умерли. При этом умерший французский гражданин, который работал учителем, не посещал регионы, которые представляют высокий уровень риска распространения коронавируса. Это обстоятельство вызывает особое беспокойство у специалистов.

В мире активно лечат коронавирус Covid-19

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон признал, что страна оказалась перед угрозой эпидемии, вызванной коронавирусом.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 28 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 83389 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них – более 2800 – летальные. Выздоровели уже около 33 тыс. человек.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса Covid-19.

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Франция, Вирус, Коронавирус, Covid-19.
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