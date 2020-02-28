Эскалация в Сирии: Совбез ООН собирается на экстренное заседание

Новости мира:Совбез ООН экстренно собирается из-за эскалации в Сирии.

Совет Безопасности ООН 28 февраля проведет экстренное заседание в связи с эскалацией обстановки в на северо-западе Сирии.

Об этом сообщает Daily Sabah.

"Совет безопасности ООН в пятницу проведет экстренное заседание, посвященное последним событиям в Сирии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание инициировано США, Германией, Великобританией, Францией, Бельгией, Эстонией и Доминиканской Республикой.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибло 33 военнослужащих ВС Турции.