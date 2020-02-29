Запад Ирана страдает от масштабных наводнений (Видео)

Новости мира:Наводнения на западе Ирана отрезали от водоснабжения и электричества около 80 населенных пунктов.

Сильные дожди, лившие в течение нескольких дней подряд, вызвали наводнения в западных и юго-западных провинциях Ирана. Потоп привел к тому, что около 80 поселков оказались отрезанными от водоснабжения и электричества, сообщает TehranTimes.

На момент пятницы, 28 февраля, 15 населенных пунктов все еще не имели доступа к водопроводным сетям. Провинции Лурестан, Хузестан и Илам входят в число регионов, наиболее пострадавших от паводка.

По данным Floodlist, проливные дожди, начавшиеся 24 февраля, привели к повышению уровня рек в западных и юго-западных провинциях. В холмистой местности сошло несколько оползней. Дороги были затоплены и повреждены в результате наводнений и оползней, несколько мостов разрушены, многие деревни оказались отрезанными глубокой водой от доступа помощи.

Группы Красного Полумесяца (IRC) спасали людей из затопленных районов. Жители нескольких деревень в округе Боруджерд были эвакуированы. О локальных наводнениях также сообщалось в столице провинции, городе Хорремабаде.

Представители IRC заявили, что части округов Дельфан и Поль-э-Дохтар также значительно пострадали. Служба управления чрезвычайными ситуациями проанализировала спутниковые снимки затопленных районов, чтобы оценить масштабы бедствия.