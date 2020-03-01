Тегеран считает, что США не имеют права подписывать соглашение по Афганистану

Новости мира:В МИД Ирана говорят, что мир в стране может быть достигнут только на основе межафганских договоров.

Тегеран считает, что Соединенные Штаты не имеют права подписывать мирные соглашения, касающиеся Афганистана, с радикальным движением "Талибан", а мир в этой стране может быть достигнут только на основе межафганских переговоров. Об этом говорится в специальном заявлении МИД Ирана, опубликованном в воскресенье в Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

Иран убежден, отмечается в заявлении, что Соединенные Штаты "не имеют юридического права подписывать мирное соглашение (с "Талибаном") или определять будущее Афганистана". В документе указывается, что, по мнению Ирана, "прочное мирное соглашение в Афганистане может быть достигнуто только на основе межафганского диалога с участием всех политических групп, включая талибов".

МИД также указал, что при подготовки мирных договоренностей "должны учитываться интересы соседних с Афганистаном государств".

Как считают в Тегеране, "Организация Объединенных Наций обладает соответствующими возможностями для содействия межафганским переговорам, а также для контроля и обеспечения выполнения достигнутых соглашений".

В заявлении также отмечается, что "присутствие иностранных войск в Афганистане незаконно и является одной из основных причин войны и отсутствия безопасности в этой стране". Вывод этих сил имеет важное значение для достижения мира и безопасности в республике, и любые действия, которые послужат основой для вывода этих сил, будут способствовать миру в этой стране, говорится в документе.

Отметим, президент Афганистана заявил, что освобождение талибов "не может быть условием переговоров США и "Талибана".

Напомним, Президент Афганистана Ашраф Гани говорит, что освобождение пленных талибов не может быть предварительным условием для переговоров.