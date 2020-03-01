ООН приветствует мирный договор между США и Талибаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу, 29 февраля, поприветствовал подписанное мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает DW.
Он подчеркнул, что оно стало "важным" этапом и призвал все стороны поддержать договоренности. ООН, по его словам, готова оказать поддержку Афганистану.
Президент США Дональд Трамп объявил о готовности в ближайшем будущем лично встретиться с лидерами "Талибана".
По его словам, США "немедленно" начнут вывод войск, но готовы вернуться и нанести сокрушительный удар, если "Талибан" не будет придерживаться договоренностей.
Как сообщалось ранее, США и "Талибан" подписали соглашение о завершении войны в Афганистане.
Напомним, Дональд Трамп хочет в ближайшее время лично встретиться с лидерами Талибана.