ООН приветствует мирный договор между США и Талибаном

Новости мира:Генсек ООН выразил поддержку заключенному мирному договору между США и Талибаном.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу, 29 февраля, поприветствовал подписанное мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает DW.

Он подчеркнул, что оно стало "важным" этапом и призвал все стороны поддержать договоренности. ООН, по его словам, готова оказать поддержку Афганистану.

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности в ближайшем будущем лично встретиться с лидерами "Талибана".

По его словам, США "немедленно" начнут вывод войск, но готовы вернуться и нанести сокрушительный удар, если "Талибан" не будет придерживаться договоренностей.

Как сообщалось ранее, США и "Талибан" подписали соглашение о завершении войны в Афганистане.

Напомним, Дональд Трамп хочет в ближайшее время лично встретиться с лидерами Талибана.