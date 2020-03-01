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ООН приветствует мирный договор между США и Талибаном

ООН приветствует мирный договор между США и Талибаном
09:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Генсек ООН выразил поддержку заключенному мирному договору между США и Талибаном.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в субботу, 29 февраля, поприветствовал подписанное мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Об этом сообщает DW.

Он подчеркнул, что оно стало "важным" этапом и призвал все стороны поддержать договоренности. ООН, по его словам, готова оказать поддержку Афганистану.

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности в ближайшем будущем лично встретиться с лидерами "Талибана".

Историческое соглашение между США и талибами: о чем договорились стороны

По его словам, США "немедленно" начнут вывод войск, но готовы вернуться и нанести сокрушительный удар, если "Талибан" не будет придерживаться договоренностей.

Как сообщалось ранее, США и "Талибан" подписали соглашение о завершении войны в Афганистане.

Напомним, Дональд Трамп хочет в ближайшее время лично встретиться с лидерами Талибана.

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США, Афганистан, ООН, Талибан, Генсек ООН, Дональд Трамп, Антониу Гутерриш, Мирный договор.
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