Голосование по вотуму доверия правительству Ирака опять перенесли

Новости мира:Парламент Ирака опять перенес голосование по вотуму доверия новому правительству.

Парламент Ирака вновь отложил рассмотрение голосования по вотуму доверия новому правительству страны во главе с Мухаммедом Тевфиком Аллави.

Об этом говорится в сообщении законодательного органа Ирака, сообщает агентство Anadolu.

"Заседание было отложено ввиду отсутствия кворума для принятия решения",- отметили в парламенте.

О новой дате заседаний ничего не сообщается.

Первое заседание парламента по рассмотрению вотума доверия новому правительству было созвано 27 февраля, но голосование было отложено ввиду отсутствия кворума.

На фоне антиправительственных протестов 29 ноября 2019 года премьер-министр Ирака Адиль Абдулмехди подал в отставку.

Президент Берхем Салих 1 февраля 2020 года поручил независимому кандидату Мухаммеду Тевфику Аллави сформировать новый состав Кабмина.