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Голосование по вотуму доверия правительству Ирака опять перенесли

Голосование по вотуму доверия правительству Ирака опять перенесли
18:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Парламент Ирака опять перенес голосование по вотуму доверия новому правительству.

Парламент Ирака вновь отложил рассмотрение голосования по вотуму доверия новому правительству страны во главе с Мухаммедом Тевфиком Аллави.

Об этом говорится в сообщении законодательного органа Ирака, сообщает агентство Anadolu.

"Заседание было отложено ввиду отсутствия кворума для принятия решения",- отметили в парламенте.

О новой дате заседаний ничего не сообщается.

Первое заседание парламента по рассмотрению вотума доверия новому правительству было созвано 27 февраля, но голосование было отложено ввиду отсутствия кворума.

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На фоне антиправительственных протестов 29 ноября 2019 года премьер-министр Ирака Адиль Абдулмехди подал в отставку.

Президент Берхем Салих 1 февраля 2020 года поручил независимому кандидату Мухаммеду Тевфику Аллави сформировать новый состав Кабмина.

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Ирак, Протесты, Мухаммед Тевфик Аллави.
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