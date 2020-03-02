Турецкие военные разрушили военный аэродром сил Асада в Алеппо

Новости мира:Турецкие военные разрушили военный аэродром сил Асада в районе Нейраб в провинции Алеппо.

Вооруженные силы Турции нанесли массированный удар по военному аэропорту на юго-востоке Алеппо в Сирии.

Об этом сообщает турецкое правительственное информагентство Anadolu.

В субботу, 29 февраля, аэродром был атакован турецкими ударными беспилотными летательными аппаратами, затем его накрыли артиллерийским огнем.

Командование асадитов перебросило авиацию на аэродром Нейраб на юго-востоке Алеппо, после того, как турки атаковали аэродром Кувейрас. В результате субботнего удара аэродром Нейраб был полностью разрушен, утверждает турецкое командование.

По данным турецких военных, этот объект активно использовался силами диктатора Башара Асада для организации атак на населенные пункты в зоне деэскалации.

"Вывод из строя аэродромов значительно сузит возможности для сил Асада и его союзников на северо-западе Сирии", - отмечает Anadolu.

Напомним: ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении в Идлибской зоне деэскалации операции "Весенний щит". Глава оборонного ведомства заявил, что операция начата в ответ на авиаудар по позициям турецких военных, унесший 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации.