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Кандидат на пост премьера Ирака отказался от должности

Кандидат на пост премьера Ирака отказался от должности
19:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Ирак остался без правительства после отказа Алави от назначения на пост премьер-министра.

В Ираке в понедельник начинаются консультации по кандидатуре на должность премьер-министра после того, как Мухаммед Тауфик Алави отказался от назначения на этот пост, сообщает в понедельник сайт телеканала "Рудау".

"На основании статьи 76 нашей конституции президент (Бархам Салех - ред.) начинает консультации, чтобы выбрать новую кандидатуру в течение 15 дней", - говорится в заявлении администрации президента.

Ранее Салех принял отказ Алави от назначения на должность премьера после того, как тому дважды не удалось получить в парламенте одобрение состава его правительства. Президент Ирака призвал депутатов парламента "серьезно поработать" над тем, чтобы выбрать нужную кандидатуру.

"Альтернативная кандидатура, которой будет поручено сформировать временное правительство, должна получить поддержку и народа, и депутатов", - добавил Салех.

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Алави должен был сформировать правительство до 2 марта.

Политический вакуум в Ираке означает, что страна, являющаяся вторым по величине производителем нефти в ОПЕК, остается без министра нефти в момент, когда представители нефтяных ведомств государств ОПЕК+ готовятся встретиться в Вене 5-6 марта.

С ноября 2018 года пост министра нефти Ирака занимал Тамир Гадбан, однако Алави номинировал на этот пост в своем правительстве Хусейна аль-Чалаби. 73-летний аль-Чалаби имеет более чем 50 летний опыт работы в нефтегазовой отрасли, он владеет собственной консалтинговой компанией с 1990 года, а до этого работал в таких компаниях, как Shell, Petronas и Chevron.

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Ирак увеличил экспорт нефти в феврале 2020 года на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 98,3 млн баррелей, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря министерства нефти Асима Джихада.

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Ирак, Бархам Салех, Мухаммед Тауфик Алави.
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