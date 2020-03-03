Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху

Новости мира:Не третьих за последний год парламентских выборах в Израиле больше всего голосов избирателей, по данным экзит-полов, получила партия премьер-министра Биньямина.

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство.

Об этом сообщает DW со ссылками на данные трех экзит-полов.

"На состоявшихся в понедельник, 2 марта, выборах в Кнессет Израиля незначительную победу одерживает партия "Ликуд" премьера страны Биньямина Нетаньяху. Согласно обнародованным после закрытия последних избирательных участков прогнозам, политическая сила Нетаньяху будет иметь от 36 до 37 мест в Кнессете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом блок правых сил, в состав которого входят "Ликуд", получит 60 мандатов (всего в Кнессете - 120 мест).

Главный соперник "Ликуда" - оппозиционная партия "Кахоль-Лаван" экс-начальника генштаба Бени Ганца может получить от 32 до 33 депутатских мандатов. По прогнозам, левоцентристский блок, к которому принадлежит эта политсила набирает от 52 до 54 мандатов.

Партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом получает от шести до восьми мест.

По данным избирательной комиссии Израиля, участие в голосовании приняли 56,3% избирателей, что на 2,6% больше, чем на предыдущих парламентских выборах в сентябре прошлого года.

"По сути, нынешний результат подтвердил опасения многих экспертов и обозревателей относительно повторения патовой ситуации на этих выборах, когда ни одна из ведущих политических сил не сможет сформировать правительство", - пишет DW.

Теперь президент Израиля Реувен Ривлин должен определить, кто получит мандат на формирование правительства. Обычно это - лидер политической силы, набравшей больше всего голосов. У него будет четыре недели для формирования коалиции.