Скачать
Вторник, 03.03.2020
Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
COVID-19: Число инфицированных в мире превысило 90 тысяч
Браво рассматривает переход в Нью-Йорк Сити летом
Браво рассматривает переход в Нью-Йорк Сити летом
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху

Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
08:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Не третьих за последний год парламентских выборах в Израиле больше всего голосов избирателей, по данным экзит-полов, получила партия премьер-министра Биньямина.

Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах и имеет реальные шансы самостоятельно сформировать правительство.

Об этом сообщает DW со ссылками на данные трех экзит-полов.

"На состоявшихся в понедельник, 2 марта, выборах в Кнессет Израиля незначительную победу одерживает партия "Ликуд" премьера страны Биньямина Нетаньяху. Согласно обнародованным после закрытия последних избирательных участков прогнозам, политическая сила Нетаньяху будет иметь от 36 до 37 мест в Кнессете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом блок правых сил, в состав которого входят "Ликуд", получит 60 мандатов (всего в Кнессете - 120 мест).

Главный соперник "Ликуда" - оппозиционная партия "Кахоль-Лаван" экс-начальника генштаба Бени Ганца может получить от 32 до 33 депутатских мандатов. По прогнозам, левоцентристский блок, к которому принадлежит эта политсила набирает от 52 до 54 мандатов.

Партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом получает от шести до восьми мест.

По данным избирательной комиссии Израиля, участие в голосовании приняли 56,3% избирателей, что на 2,6% больше, чем на предыдущих парламентских выборах в сентябре прошлого года.

Нетаньяху анонсировал масштабную военную операцию, которая "может стать войной"

"По сути, нынешний результат подтвердил опасения многих экспертов и обозревателей относительно повторения патовой ситуации на этих выборах, когда ни одна из ведущих политических сил не сможет сформировать правительство", - пишет DW.

Теперь президент Израиля Реувен Ривлин должен определить, кто получит мандат на формирование правительства. Обычно это - лидер политической силы, набравшей больше всего голосов. У него будет четыре недели для формирования коалиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Ликуд, Выборы в Израиле.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
02 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
03 Вопрос люстрации: Арахамия считает, что КСУ должен поставить "финальную точку"
04 Разумков вручил премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма
05 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Оккупанты усилили обстрелы на Донбассе: много раненых
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
Выборы в Израиле: побеждают сторонники Нетаньяху
НАПК запустило горячую линию для субъектов декларирования
НАПК запустило горячую линию для субъектов декларирования
Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь