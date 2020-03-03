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Песков: Россия и Турция способна снизить риск конфронтации в Идлибе

Песков: Россия и Турция способна снизить риск конфронтации в Идлибе
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Дмитрий Песков заявил, что что российские и турецкие военнослужащие минимизируют риск конфронтации в Идлибе благодаря диалогу и тесному контакту.

В Кремле надеются, что российские и турецкие военнослужащие минимизируют риск конфронтации в сирийской провинции Идлиб.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, насколько велик риск непосредственной конфронтации в Идлибе между российскими и турецкими военными.

"Надеемся, что мы способны этот риск абсолютно минимизировать благодаря тому тесному контакту и диалогу, которые осуществляются военными двух стран", - сказал Песков.

Также он сообщил, что встреча президента России Владимира Путина, турецкого лидера Тайипа Эрдогана и главы Ирана Хасана Роухани есть в повестке дня и состоится, когда удастся согласовать графики всех троих лидеров.

Война в Сирии: Турция сбила еще один самолет Асада

Как сообщалось ранее, ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась после того, как 27 февраля самолеты сирийской армии при поддержке российских ВКС нанесли удары по позициям турецких Вооруженных сил в Сирии. 36 турецких военных погибли, еще десятки получили ранения. Турция в ответ атаковала позиции сирийских войск.

В Минобороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие "находились в боевых порядках террористических формирований" и отвергли свою причастность к удару.

В Минобороны Турции ответили, что россияне перед атакой знали о расположении турецких военных в Идлибе, и что в этом районе не было вооруженных группировок сирийской оппозиции.

1 марта министр обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале операции "Весенний щит" на северо-западе Сирии против войск сирийской армии.

Напомним, Боррель призвал созвать внеочередное заседание Совета ЕС из-за эскалации в Идлибе.

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Сирия, Турция, Дмитрий Песков, Идлиб, Война в Сирии, Хасан Роухани.
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