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Война в Сирии: Турция сбила еще один самолет Асада

Война в Сирии: Турция сбила еще один самолет Асада
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб сбили истребитель, принадлежавший режиму Башара Асада.

В рамках операции "Весенний щит", которую проводят турецкие военные на территории сирийской провинции Идлиб, был сбит истребитель, принадлежавший режиму Асада.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель типа L-39, принадлежащий режиму", - говорится в сообщении.

По подведенными вчера в Анкаре итогам, в ходе операции "Весенний щит", начало которой было объявлено 1 марта, турецкая армия уже уничтожила два боевых самолета, 135 танков, 86 орудий и гаубиц, 16 ПТРК и минометов, 77 БТР, девять складов боеприпасов и обезвредила 2557 участников вооруженных формирований режима Асада.

Ранее сообщалось, что режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.

Ранее сообщалось об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.

В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале турецкой военной операции "Щит весны" в Сирии. Операция начата в ответ на удары по турецким военным в Идлибе, в результате чего погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.

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Сирия, ЕС, Беженцы, Турция, Россия, Башар Асад, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб, Война в Сирии.
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