Меры безопасности из-за коронавируса: Израиль расширил "карантинный список"

Новости мира:Израиль из-за коронавируса включил в "карантинный список" 8 стран.

Правительство Израиля в связи с распространением коронавируса Covid-19 приняло решение о внесении в "карантинный список" туристов из еще пяти европейских стран.

В список были включены Германия, Франция, Испания, Австрия и Швейцария, сообщает УП ссылкой на Reuters.

Ранее в этот список были внесены Италия, Китай и Сингапур. Теперь все прибывшие в Израиль из этих стран будут помещены под домашний карантин на 14 дней.

Также израильское Министерство здравоохранения призвало отменить все международные конференции в Израиле и запретил проведение собрания больше 5000 человек. Всего в Израиле подтвердили 15 случаев коронавируса.

Около 5000 израильтян, прибывших из "горячих точек" распространение вируса, находятся под домашним карантином.

Как сообщалось ранее, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.