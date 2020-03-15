Обострение в Йемене: в перестрелке погибло более 10 человек

Новости мира:В перестрелке восточном районе провинции Таиз погибли 11 человек.

В результате боевого столкновения на юге Йемена погибли шестеро военнослужащих и пятеро повстанцев-хуситов, в том числе полевой командир.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на источники в армии Йемена.

"По сообщению из Адена... в результате перестрелки между правительственной армией и отрядами хуситов в восточном районе провинции Таиз погибли 11 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди погибших - пять хуситов, включая полевого командира, а также шесть военнослужащих правительственных войск.

Военные Йемена обвинили хуситов в намеренном провоцировании столкновения с целью эскалации напряженности в регионе, указывает агентство.

Как известно, коалиция под руководством Саудовской Аравии борется с повстанческим движением хуситов в Йемене с 2015 года. Коалиция вмешалась после того, как боевики вытеснили международно признанное правительство из столицы страны Саны.