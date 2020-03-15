Израильтянам запретили собираться большими группами

Новости мира:В Израиле призвали работать с дома и наложили запрет на сборы группами более 10 человек.

Власти Израиля заявили об усилении ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

С утра 15 марта в Израиле запрещено собираться группами более 10 человек. Также в стране закрываются все кафе, рестораны, театры и другие подобные заведения. Продолжат работу только аптеки и супермаркеты.

Нетаньяху призвал израильских граждан работать из дома, если это возможно, и воздерживаться от несущественных поездок.

"Мы воюем против невидимого врага. Победа над ним зависит от шагов, которые каждый из вас делает. Мы должны сделать все, чтобы не заразить и не заразиться", – сказал он.

По последним данным в Израиле зарегистрировано 193 случая коронавирус.