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В Италии продолжает расти смертность от COVID-19

В Италии продолжает расти смертность от COVID-19
07:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:За сутки в стране умерли 175 инфицированных коронавирусом, а также 3497 заразились.

В Италии число умерших в результате заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 175 человек.

Это меньше, чем в предыдущий день, когда количество жертв составило 250 человек, сообщает DW со ссылкой на службу гражданской защиты Италии.

В то же время увеличилось количество зафиксированных новых случаев заражения: 3497 за последние сутки по сравнению с 2547 днем ранее.

Таким образом, общее количество смертей от нового коронавируса возросло в Италии до 1441. Накануне служба сообщила о 1266 погибших.

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В Италии подтверждено уже 21157 случаев заражения новым коронавирусом. Количество инфицированных пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, возросло на 14 процентов и составляет 1518 человек.

В службе гражданской защиты также отметили, что в 1966 пациентов уже выздоровели от болезни, накануне этот показатель составлял 1439.

 

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Италия, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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