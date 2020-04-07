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Иран начинает строительство 6000-тонного эсминца

Иран начинает строительство 6000-тонного эсминца
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Размеры корабля позволяют ему патрулировать большие расстояния сроком от 2 месяцев.

Иран планирует построить эсминец весом более 6 тысяч тонн.

Об этом сообщил председатель Организации морской промышленности Минобороны и вооруженных сил Ирана (MODAFL) Амир Растегари, пишет Janes

По его словам, судно уже спроектировано. Размеры корабля позволяют ему патрулировать большие расстояния сроком от 2 месяцев, "что дает Ирану стратегический потенциал".

"Эсминец усилит боевую мощь иранского флота и позволит ему осуществлять длительные морские операции с использованием особых оборонительных и наступательных возможностей", - сказал адмирал Растегари.

Эсминец сможет нести службу, не заходя для дозаправки в порты около двух месяцев.

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Амир Растегари заявил, что сегодня в Иране все производство является национальным, и это составляет особую гордость вооруженных сил страны.

"Министерство обороны Ирана всегда стремилось к инновациям в производстве и использовании промышленных и научных мощностей, и сегодня это особенно актуально", - подчеркнул глава Организации морской промышленности Ирана.

 

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Иран, Эсминец, Амир Растегари.
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