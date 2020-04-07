ВОЗ зафиксировал уменьшение количества случаев COVID-19 в Иране

Новости мира:За сутки в Иране зарегистрировано 2089 новых случаев заражения коронавирусом.

В Иране наблюдается уменьшение количества новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом заявил региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Восточном Средиземноморье Ричард Бреннан на пресс-конференции 7 апреля, сообщает CNN.

"Благодаря масштабу многих ограничительных мер, мы увидели уменьшение количества случаев (заболевания COVID-19 - ред.) в Иране, фактически есть признаки возможного уменьшения количества новых случаев", - сказал Бреннан.

В Иране подтвердили 133 новых смерти за сутки, из-за чего общее количество умерших возросло до 3872, сообщил представитель иранского Минздоава Киануш Джаханпур.

По его словам, за последние 24 часа было зарегистрировано 2089 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество случаев составило 62589.