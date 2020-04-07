Не ослабляйте карантин преждевременно: ВОЗ призвала страны мира

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в мире ВОЗ призвали страны не отменять карантинные меры преждевременно.

Всемирная организация здравоохранения пока не имеет рекомендаций для стран по смягчению мер по нераспространению пандемии коронавируса, но призвала не ослаблять их раньше времени.

Об этом сообщил представитель ВОЗ Кристиан Ліндмаєр, передает Reuters.

"Самое главное – не ослаблять меры слишком рано, чтобы больше не отступать", – заявил он, добавив, что такие заблаговременные решения похожи на утренние пробежки больных, после которых всегда есть риск осложнения.

Напомним:

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

В Германии количество заражений коронавирусом возросло в течение последних суток на 3834 случая, до 99 225. Всего в Германии от коронавирусной болезни умерли 1607 человек.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 472, сообщает во вторник Минздрав республики. Накануне вечером сообщалось о 457 случаях заражения COVID-19, выявленных в стране.

Во Франции эпидемия коронавируса COVID-19 еще не достигла максимальных масштабов, ситуация продолжает обостряться, заявил во вторник министр здравоохранения Франции Оливье Веран. По состоянию на 7 апреля во Франции диагностировали более 98 тыс. случаев заражения COVID-19, более 8,9 тыс. человек с коронавирусом скончались.

В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений вследствие заражения коронавирусом COVID-29, констатирует во вторник министерство здравоохранения страны. По его данным, за минувшие 24 часа в Испании скончались 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю. В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, 13,8 тыс. человек скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.