Схождение Благодатного огня: в храме Гроба Господня в этом году паломников не будет

Новости мира:Схождение Благодатного огня в Иерусалиме пройдет без паломников.

Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня состоится с ограниченным количеством участников из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter.

"В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса", - говорится в сообщении.

Прямая трансляция из Иерусалима начнется на одном из украинских телеканалов 18 апреля в 13.30.

Схождение Благодатного огня является ожидаемым для христиан событием накануне Пасхи.

Обычно после завершения церемонии схождения Благодатного огня его доставляют во все православные страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину.

Праздник Светлого Христова Воскресения христиане восточного обряда будут отмечать 19 апреля.

В этом году верующих призывают воздержаться от посещений храмов из-за коронавируса.

Как сообщалось, согласно данным сайта Worldometer, в мире зарегистрировали 2 129 927 случаев заражения коронавирусом, из них 142 716 летальных, 539 063 человека выздоровели.