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В Иране продлили закрытие мечетей

В Иране продлили закрытие мечетей
23:59 Вс, 19 Апрель 2020 Телеграф

Новости мира:В Иране продлили запрет на работу мечетей и других религиозных учреждений.

Власти Ирана продлила запрет на работу мечетей и других религиозных учреждений еще на две недели, сообщил президент страны Хасан Роухани, передает Радио Свобода.

По словам Роухани, решение о разрешении массовых собраний в течение священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается 23 апреля, будет принято позже.

Кроме того, Тегеран анонсировал продление временного освобождения десятков тысяч узников, которых раньше отпустили из мест лишения свободы в попытке замедлить распространение коронавируса в переполненных тюрьмах.

В свою очередь, власти Саудовской Аравии, где расположены священные для мусульман города Мекка и Медина, призвали верующих по всему миру в течение Рамадана молиться дома и соблюдать предписания для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Иране сейчас зарегистрировано 82211 случаев заболевания COVID-19, из них 5118 - летальные, более 57 тысяч человек выздоровели.

Всего в мире выявлено более 2,3 миллиона больных COVID-19. 161402 человека умерли, 604311 - выздоровели.

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Иран, Карантин, Коронавирус, Хасан Роухани.
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