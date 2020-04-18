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Эпидемия COVID-19: в Иране уже более 5 тыс смертей от коронавируса

Эпидемия COVID-19: в Иране уже более 5 тыс смертей от коронавируса
17:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Иране количество смертей от COVID-19 уже насчитывает более 5 000.

В субботу Иран объявил о 73 новых случаях смерти от коронавируса, что довело общее количество официальных смертей до 5 031, в то время, как правительство страны разрешило открывать малые предприятия в Тегеране, как и в провинциях.

Об этом пишет AFP. 

Это седьмой день, когда в стране количество смертей за 24 часа уменьшается. Пресс-секретарь профильного министерства Киануш Джаханпур заявил, что пятый день подряд цифра относительно новых смертей двозначная.

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"Это (73) очень мало по сравнению с последними днями", - сказал он, выразив надежду, что тенденция к снижению продолжится.

Джаханпур добавил, что за предыдущие 24 часа было подтверждено 1374 новых случаев COVID-19, в результате чего их общее количество достигло 80 860.

Из тех, кто был госпитализирован, 55 987 выздоровели и были выписаны, а 3513 все еще находятся в критическом состоянии.

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Согласно парламентскому отчету, опубликованные данные основаны только на информации о тех, кто госпитализирован с "тяжелыми симптомами". В отчете сказано, что количество погибших оценивается на 80 процентов выше, а количество инфекованих - в 8-10 раз выше. Министерство здравоохранения подтвердило, что цифры могут быть выше из-за ограниченного количества сделанных тестов.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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Иран, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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