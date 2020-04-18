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Карантин: В Малайзии нарушителей пугает "привидение" на улице (Видео)

Карантин: В Малайзии нарушителей пугает "привидение" на улице (Видео)
16:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости мира:В связи с распространением коронавируса и карантинными мерами в Малайзии, жителей соблюдать изоляцию призывает "привидение".

Жителей северо-востока Малайзии, где сильна вера в сверхъестественное, соблюдать карантин и оставаться дома призывает "привидение".

Об этом сообщает местная пресса. 

Такой метод борьбы с людьми, которые не хотят оставаться дома, придумал местный житель Мухаммад Урабиль Алиас. Он одевает длинный белый балахон и накладную бороду и распугивает нарушителей карантина, неожиданно появляясь в местах скопления людей.

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"Я почитал новости и понял, что умирает все больше и больше людей, вот я и решил напускать на людей страх", - рассказал он журналистам.

Пресса отмечает, что местная полиция приветствовала такой необычный метод пресечения собраний людей.

На сегодня в стране выявлены пять тысяч случаев заражения, более 80 человек скончались.

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Как сообщалось ранее, американский штат Джорджия приостановил 70-летний запрет на любые маски на период пандемии и на фоне нехватки защитных медицинских масок.

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Малайзия, Карантин, Привидение.
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