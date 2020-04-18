Карантин: В Малайзии нарушителей пугает "привидение" на улице (Видео)

Жителей северо-востока Малайзии, где сильна вера в сверхъестественное, соблюдать карантин и оставаться дома призывает "привидение".
Об этом сообщает местная пресса.
Такой метод борьбы с людьми, которые не хотят оставаться дома, придумал местный житель Мухаммад Урабиль Алиас. Он одевает длинный белый балахон и накладную бороду и распугивает нарушителей карантина, неожиданно появляясь в местах скопления людей.
"Я почитал новости и понял, что умирает все больше и больше людей, вот я и решил напускать на людей страх", - рассказал он журналистам.
Пресса отмечает, что местная полиция приветствовала такой необычный метод пресечения собраний людей.
На сегодня в стране выявлены пять тысяч случаев заражения, более 80 человек скончались.
Как сообщалось ранее, американский штат Джорджия приостановил 70-летний запрет на любые маски на период пандемии и на фоне нехватки защитных медицинских масок.