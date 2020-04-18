Разработки вакцины: Генсек ООН призывает создать глобальную коалицию

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в ООН считают, что стоит создать глобальную коалицию, для создания вакцины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что для разработки вакцины против коронавируса необходимо создать глобальную коалицию.

Об этом он написал в Twitter.

"Нам нужна глобальная коалиция для разработки вакцины против COVID-19, которая должна стать доступной для всех и везде. Это следует считать глобальным общественным достоянием", - подчеркнул Гутерриш.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 106 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 275, а скончавшихся – 133.