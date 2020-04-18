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Суббота, 18.04.2020
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Пандемия COVID-19: МАУ осуществит спецрейс из США в Киев для эвакуации украинцев

Пандемия COVID-19: МАУ осуществит спецрейс из США в Киев для эвакуации украинцев
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса Украина организовала еще один спецрейс в США.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) 26 апреля осуществит специальный рейс из Майами (США) в Киев для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в США. 

"Информируем о проведении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса по маршруту Майами-Киев 26 апреля. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании "МАУ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в стоимость билета включена оплата за двухнедельную обсервацию с питанием.

"Кроме этого, обращаем ваше внимание, что при приобретении авиабилетов обязательным требованием является предоставление согласия на проведение обсервации по возвращении в Украину. Ссылка на форму о проведении обсервации будет доступна при приобретении авиабилета", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, МАУ с момента объявления карантина вернула в Украину более 17 тысяч украинцев из-за рубежа.

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Украина, США, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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