Эпидемия COVID-19: В Польше - более 8,5 тыс зараженных

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Польше зафиксировали более 8 500 случаев заражения среди населения.

В Польше состоянию на 18 апреля количество зараженных коронавирусом возросло до 8 563-х, из них 339 человек умерли, а 981 человек вылечился.

Об этом сообщает в Twitter министерство здравоохранения Польши.

"Количество зараженных коронавирусом в Польше составляет 8563, 339 из них умерли", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все умершие имели сопутствующие болезни.

В польских больницах сейчас находятся более 2,7 тыс. человек с коронавирусом, более 118 тыс. человек - на домашнем карантине, 25 тыс. человек - под санитарно-эпидемиологическим надзором.

В Польше уже проведено около 180 тыс. тестов на коронавирус. В среднем за сутки в стране проводится более 10 тыс. тестов.

Накануне министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что эпидемия коронавируса продлится в течение нескольких ближайших месяцев, пока не появится вакцина.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.