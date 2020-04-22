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Иран запустил на орбиту военный спутник

Иран запустил на орбиту военный спутник
14:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости мира:Сегодня, 22 апреля, Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) успешно запустил на орбиту Земли первый военный спутник Noor.

Успешный запуск Ираном первого военного спутника стал вехой в развитие оборонного потенциала страны, заявил командующий Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами.

"Сегодня самые мощные армии мира не имеют оборонных планов на все случаи, если они не присутствуют в космосе. Получение самой передовой технологии, которая вывела нас в космос и расширила спектр наших возможностей, стало стратегическим достижением", - приводит слова командующего агентство Associated press.

При этом он назвал спутник, выведенный на орбиту Земли, "многофункциональным".

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Сайт КСИР ранее проинформировал об успешном запуске первого военного спутника - "Нур" (перс.: "Свет"): он был выведен на расчетную орбиту с использованием двухступенчатой ракеты-носителя на высоту 425 км над поверхностью Земли. Запуск состоялся с полигона, расположенного в пустыне Дашт-е Кавир.

Запуск был проведен в 41-ю годовщину основания КСИР.

Ранее сообщалось о нескольких неудачных попытках запусков спутников в Иране.

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Спутник, Иран, Земля, Орбита, Noor.
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