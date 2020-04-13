В течении 5 лет Япония отправит зонд на Луну

Новости науки:Япония планирует отправить исследовательский зонд на орбиту Луны.

Миниатюрный аппарат (скорее всего, речь идет о спутнике типа CubeSat) будет доставлен на орбиту искусственного спутника Земли на твердотельной ракете. По словам авторов проекта, это будет дешевле, чем отправлять зонд на ракете-носителе, работающей на жидком топливе.

По словам представителей космического агентства, это позволит сделать миссию дешевле, чем предыдущие проекты — например, программы «Аполлон» и запуска советских зондов. Разработка дешевой технологии запуска позволит JAXA увеличить число отправленных на естественный спутник Земли аппаратов.

Запуск будет осуществлен на ракете Epsilon, которая управляется искусственным интеллектом, а для ее координации достаточно всего двух персональных компьютеров, заявляют в JAXA.

Суть миссии не раскрывается.

Тем временем, JAXA уже заключила соглашение с НАСА, согласно которому космические агентства вместе запустят на орбиту Луны постоянную исследовательскую станцию.

Кроме того, Япония разрабатывает системы отправки беспилотных грузовых кораблей на Луну.