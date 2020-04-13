В течении 5 лет Япония отправит зонд на Луну

Миниатюрный аппарат (скорее всего, речь идет о спутнике типа CubeSat) будет доставлен на орбиту искусственного спутника Земли на твердотельной ракете. По словам авторов проекта, это будет дешевле, чем отправлять зонд на ракете-носителе, работающей на жидком топливе.
По словам представителей космического агентства, это позволит сделать миссию дешевле, чем предыдущие проекты — например, программы «Аполлон» и запуска советских зондов. Разработка дешевой технологии запуска позволит JAXA увеличить число отправленных на естественный спутник Земли аппаратов.
Запуск будет осуществлен на ракете Epsilon, которая управляется искусственным интеллектом, а для ее координации достаточно всего двух персональных компьютеров, заявляют в JAXA.
Суть миссии не раскрывается.
Тем временем, JAXA уже заключила соглашение с НАСА, согласно которому космические агентства вместе запустят на орбиту Луны постоянную исследовательскую станцию.
Кроме того, Япония разрабатывает системы отправки беспилотных грузовых кораблей на Луну.