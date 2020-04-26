Больше не будут пороть плетями: в Саудовской Аравии отменили наказание

Новости мира:В Саудовской Аравии верховный суд принял решение об отмене наказания поркой кнутом.

Верховный суд Саудовской Аравии отменил такой вид наказания за правонарушения как порка кнутом.

Об этом сообщает BBC.

"Саудовская Аравия отменила порки кнутом как вид наказания, согласно решению Верховного суда королевства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в суде подчеркнули, что такой шаг делается в рамках реформы системы защиты прав человека, внедренной королем и его сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, которого нередко называют фактическим руководителем государства.

Последний раз публично порку плетями в Саудовской Аравии применяли в 2015 году. Тогда местного блогера Райфа Бадави наказали за киберпреступления и оскорбление ислама. В течение недели ему нанесли 1000 ударов плетью, от чего мужчина чуть не умер.