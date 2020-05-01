В Сирии произошел теракт, погибли военные

Новости мира:На востоке Сирии взорвался придорожный фугас, в результате чего погибли шестеро военных.

Шестеро сирийских военных погибли в результате взрыва придорожного фугаса на востоке Сирии.

Об этом сообщает правозащитная организация “Сирийская обсерватория по мониторингу прав человека”, пишет Xinhua.

“Один офицер был среди шестерых военных, которые погибли, когда придорожная бомба взорвалась под пассажирским автобусом, который двигался в отдаленной сельской местности провинции Хомс”, - отмечает Xinhua.

Отмечается, что взрывное устройство было заложено боевиками ИГИЛ.

“Базирующаяся в Соединенном королевстве правозащитная организация отмечает, что в регионе, где произошел теракт, наблюдается повышенная активность ИГИЛ”, - говорится в материале.

По информации Обсерватории, с марта прошлого года в этом регионе были убиты 502 сирийских военнослужащих и проправительственных бойцов. За это же время были ликвидированы 179 боевиков ИГИЛ.