В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых

Новости мира:На Синайском полуострове произошел взрыв, в результате есть погибшие и раненые.

В результате взрыва придорожного фугаса на Синайском полуострове, пострадали десять египетских военных. Об этом со ссылкой на представителя Вооруженных сил Египта Тамера аль-Рефа, пишет Xinhua.

Отмечается, что взрыв был направлен против бронированного транспортного средства, в котором передвигались военные.

“Спикер не уточнил, сколько именно из присутствующих на борту десяти военных погибло или было ранено, однако отметил, что среди них были двое офицеров и восемь рядовых”, - сообщает Xinhua.

Спикер подчеркнул, что египетские Вооруженные силы “будут продолжать вести боевые операции против террористических элементов для поддержания безопасности и стабильности государства”.

Кем именно было заложено взрывное устройство не сообщается, однако Египет еще с 2013 года противостоит волне террористических актов, жертвами которых стали сотни правоохранителей, военных и гражданских. С того времени большинство терактов в стране взяла на себя базирующаяся на Синае региональная группа, лояльная к ИГИЛ.

В то же время египетские силовики на протяжении последних лет ликвидировали сотни террористов и арестованы тысячи подозреваемых в связях с ними.