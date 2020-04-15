В Каире ликвидировали террористов, которые готовили атаки на Пасху

Новости мира:В столице Египта Каире произошла перестрелка, в результате которой были убиты один полицейский и семеро боевиков, подозреваемых в нападении.

В Каире силовики уничтожили семь террористов, готовивших теракты во время христианских праздников. Об этом 14 апреля сообщило МВД Египта.

Отмечается, что террористическая ячейка укрывалась в квартире в одном из густонаселенных районов города. В ходе штурма погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи, еще один правоохранитель получил ранение.

В квартире после операции обнаружили шесть автоматов, а также боеприпасы.

Как указали в ведомстве, террористы, "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христианских праздниках".

#Egypt's Ministry of Interior's counterterrorism unit exchanges fire with a militant group in #Cairo's Al Amireya district pic.twitter.com/puKnLnA4pz — Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) April 14, 2020

Ранее вечером во вторник СМИ сообщили, что полиция в течение нескольких часов вела перестрелку с террористической группировкой в одном из районов Каира.

Трое полицейских были ранены. У убитых подозреваемых были найдены оружие и боеприпасы. По данным прокурора, перестрелка произошла в районе Аль-Амийра.

На место инцидента была отправлена группа следователей.

Министерство внутренних дел подозревает в нападении террористическую группировку, исповедующую идеологию Такфири. Эта группа боевиков базируется в нескольких районах восточной и южной части Каира, используя их в качестве отправной точки для террористических операций.

В Египте термин "такфири" применяется для обозначения боевиков, которые часто обвиняют своих жертв в неверности.

Со времен свержения Мухаммеда Мурси из Братьев-мусульман в 2013 году Египет борется с исламистскими мятежами в северной части Синайского полуострова.

Последняя крупная атака исламистов была совершена в ноябре 2017 года, когда боевики убили более 300 человек в результате нападения на мечеть на севере Синая. Это стало самым смертоносным инцидентом в наиболее густонаселенной стране арабского мира.

В 2018 году военные и полиция начали крупную кампанию против групп боевиков, сосредоточив внимание на Синайском полуострове, а также на южных территориях и на границе с Ливией.