В Каире ликвидировали террористов, которые готовили атаки на Пасху

В Каире силовики уничтожили семь террористов, готовивших теракты во время христианских праздников. Об этом 14 апреля сообщило МВД Египта.

Отмечается, что террористическая ячейка укрывалась в квартире в одном из густонаселенных районов города. В ходе штурма погиб подполковник управления национальной безопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи, еще один правоохранитель получил ранение.

В квартире после операции обнаружили шесть автоматов, а также боеприпасы.

Как указали в ведомстве, террористы, "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христианских праздниках".

#Egypt's Ministry of Interior's counterterrorism unit exchanges fire with a militant group in #Cairo's Al Amireya district pic.twitter.com/puKnLnA4pz

— Daily News Egypt (@DailyNewsEgypt) April 14, 2020