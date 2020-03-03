Скачать
Вторник, 03.03.2020
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Коронавирус COVID-19: Кабмин ответил на самые распространенные вопросы
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Ротации в Кабмине: Гончарук уйдет, Аваков остается
Третье марта в истории футбола: год назад Балотелли отпраздновал гол при помощи Instagram (Видео)
Третье марта в истории футбола: год назад Балотелли отпраздновал гол при помощи Instagram (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта

В Египте 37 террористов приговорили к смертной казни

В Египте 37 террористов приговорили к смертной казни
14:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:2 марта Уголовный суд Каира в Египте приговорил к смертной казни 37 боевиков местной террористической группировки, которая связана с ИГИЛ.

Египетский суд одобрил смертный приговор для 37 боевиков местной террористической группировки, связанной с международной террористической группой ИГИЛ. Об этом сообщает AP.

"Египетский суд в понедельник приговорил к смертной казни 37 подсудимых, среди которых один из самых известных боевиков страны, после вынесения им приговоров за террористическую деятельность", - говорится в сообщении.

Уголовный суд Каира заявил, что подозреваемых обвиняют в принадлежности к представителю группировки ИГИЛ.

ООН: В бюджете ИГИЛ остались сотни миллионов долларов

Среди приговоренных к смертной казни Хишам эль-Ашмави - лидер боевиков, бывший военный офицер, которого захватили в Ливии в конце 2018 года. Военный суд отдельно приговорил эль-Ашмави к смертной казни в ноябре за его участие в десятках нападений на правительственные объекты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Египет, Террористы, Боевики, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины, почему вы должны есть чеснок каждый день
02 В Украине – первый случай коронавируса
03 Врачи не советуют мыться каждый день
04 Итоги дня 2 марта: возможные отставки в Кабмине и задержание экс-командира "Айдара"
05 Выходные в марте 2020: сколько будут отдыхать и работать украинцы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турецкая компания построит мост в Запорожье
Турецкая компания построит мост в Запорожье
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая
В Украине – первый случай коронавируса
В Украине – первый случай коронавируса
СМИ: Анастасия Заворотнюк улетела в Италию
СМИ: Анастасия Заворотнюк улетела в Италию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь