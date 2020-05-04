Делегат Ирана при ОПЕК впал в кому

Новости мира:Делегат Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому.

Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице министерства нефти исламской республики в Twitter.

“Хосейн Каземпур Ардебили, который является представителем Ирана при ОПЕК в течение многих лет, находится в коме. В пятницу он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг”, — говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он был заместителем министра иностранных дел, а также работал в качестве заместителя министра нефти. В начале 1990-х годов чиновник был назначен представителем Ирана при ОПЕК.

Напомним, с 1 мая цены на нефть выросли на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК +.