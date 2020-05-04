Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных
Мировая пандемия: уже более 3,5 млн зараженных
На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Рецепт дня: Апельсиновые сырники
Рецепт дня: Апельсиновые сырники

Делегат Ирана при ОПЕК впал в кому

Делегат Ирана при ОПЕК впал в кому
05:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:Делегат Ирана при ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому.

Представитель Ирана при Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили впал в кому после кровоизлияния в мозг. Сообщение об этом опубликовано в воскресенье на странице министерства нефти исламской республики в Twitter.

“Хосейн Каземпур Ардебили, который является представителем Ирана при ОПЕК в течение многих лет, находится в коме. В пятницу он был госпитализирован после сильного кровоизлияния в мозг”, — говорится в публикации.

По данным агентства Reuters, Ардебили является одной из ключевых фигур в нефтяном секторе Ирана. В 1980-е годы он был заместителем министра иностранных дел, а также работал в качестве заместителя министра нефти. В начале 1990-х годов чиновник был назначен представителем Ирана при ОПЕК.

Напомним, с 1 мая цены на нефть выросли на фоне вступления в силу нового соглашения ОПЕК +.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, ОПЕК, Хосейн Каземпур Ардебили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
02 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
03 В Киеве перекроют еще один путепровод
04 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
05 В Черновцах сильный дождь затопил десятки улиц
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Полиция Египта ликвидировала 18 террористов
Полиция Египта ликвидировала 18 террористов
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Маас призвал Китай прояснить происхождение вируса
Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
Турция разрешила экспорт аппаратов ИВЛ
Новый флешмоб от мировых актрис буквально &quot;ударяет&quot; в голову (Видео)
Новый флешмоб от мировых актрис буквально "ударяет" в голову (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь