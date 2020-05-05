Томан вместо риала: Иран проводит деноминацию национальной валюты

Депутаты парламента Ирана решили деноминировать собственную валюту и изменить ее название.
Об этом сообщает Mehr News Agency.
"В понедельник иранские депутаты приняли валютный законопроект, который позволяет убрать четыре нуля на собственной валюте", - говорится в сообщении.
Иранские деньги отныне будут называться томанами вместо риалов. Согласно закону, 10 тысяч риалов будут равняться стоимости одного томана.
Иранский парламент также установил переходный период в два года для имплементации закона и замены денег. В течение этого времени, риалы и томаны будут действительными.
Отмечается, что деноминация и изменение названия иранской валюты обсуждалась 16 лет.