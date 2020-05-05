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Значительный прорыв в лечении: Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19

Значительный прорыв в лечении: Израиль разработал пассивную вакцину от COVID-19
15:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: wikimedia.org

Новости мира:Министр обороны Израиля заявил о том, что ученые виявити антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженных.

Израильским ученым удалось выявить антитела, которые активно атакуют коронавирус в организме зараженного и могут быть использованы для создания вакцины, сообщают во вторник израильский портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Нафтали Беннетта.

Беннетт посетил секретную лабораторию израильского Института биологических исследований, там ему продемонстрировали, как именно работают антитела, способные нейтрализовать коронавирус в организме заразившегося человека.

"Это антитела, которые особым образом атакуют вирус и могут его нейтрализовать в организме пациента", - говорится в его заявлении.

По его словам, в настоящее время ведется регистрация патентов, а в дальнейшем стартует коммерческое производство. Однако, временные рамки появления вакцины он не уточнил.

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Выводы исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature Communications.

Накануне голландские ученые также заявили, что выявили антитела, способные атаковать вирус. Всего в мире порядка 100 исследовательских групп работают над созданием вакцины от коронавируса.

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Вакцина, Израиль, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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