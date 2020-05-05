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Вторник, 05.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лекарство от коронавируса: Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата
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Лекарство от коронавируса: Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата

Лекарство от коронавируса: Минздрав разрешил клинические испытания отечественного препарата
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Испытывать препарат будут в пяти больницах в Киеве, Львове, Одессе и Белой Церкви.

Министр здравоохранения Максим Степанов подписал приказ о проведении клинических испытаний отечественного препарата от COVID-19.

Как отмечается на сайте министерства, приказ подписан 4 мая.

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в документе.

Указывается, что контроль за выполнением этого приказа возлагается на заместителя главы Минздрава Ирину Микичак.

У Зеленского заявили об уменьшении числа заболевших COVID-19

В приложении к приказу отмечается, что речь идет о препарате "Биовен" (Human normal immunoglobulin for intravenous administration); раствор для инфузий; 1 мл препарата содержит иммунологически активной белковой фракции иммуноглобулина G-0,1 г.

Указывается, что клинические испытания будут проводиться в киевских больницах №4 и №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии); Белоцерковской городской больницы №3 (ІІІ инфекционное отделение); Львовской областной инфекционной больнице (отделения реанимации и интенсивной терапии); Одесской городской инфекционной больнице (инфекционное боксованное отделение).

Как сообщалось, 22 апреля в Офисе президента заявили, что в Украине стартуют клинические исследования отечественного лекарственного средства, который может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений COVID-19.

Как сообщил 23 апреля президент Владимир Зеленский, предварительные выводы ученых свидетельствуют, что отечественный препарат для борьбы с COVID-19 может быть очень эффективным.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 5 мая зарегистрировано 12 тыс. 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки - 366 новых случаев заболевания.

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Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19, Лекарство от коронавируса.
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