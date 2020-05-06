СМИ: полковник КСИР погиб в перестрелке возле границы Ирана и Ирака

Новости мира:В Иране убили трех членов Корпуса стражей революции.

Вооруженные неизвестные убили трех членов иранского Корпуса стражей Исламской революции во время стрельбы вблизи границы Ирана с Ираком.

Об этом информирует "Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства Tasnim, аффилированного с Корпусом стражей Исламской революции, среди погибших есть полковник.

Как говорится в сообщении, "несколько контрреволюционеров" также погибли в боях у города Дивандарре, примерно в 60 километрах от иракской границы. Никаких подробностей о принадлежности вооруженных нет.

Издание также напоминает, что в этом районе ранее происходили периодические бои между иранскими силами и сепаратистами, а также боевиками, связанными с экстремистской группировкой ИГИЛ.