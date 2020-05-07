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Нетаньяху сформирует правительство на следующей неделе

Нетаньяху сформирует правительство на следующей неделе
12:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Высший суд справедливости Израиля (БАГАЦ) разрешил действующему премьеру Биньямину Нетаньяху формировать правительство.

Коалиционное правительство блоков "Ликуд" премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" председателя кнессета (парламента Израиля) Бени Ганца будет приведено к присяге 13 мая, сообщило в четверг издание Jerusalem Post.

Нетаньяху и Ганц приняли такое решение на встрече в среду вечером.

Они также обсудили поправки к законопроекту о ротационном председательстве в правительстве, а также о продлении срока полномочий правительства с трех до четырех с половиной лет. В этом случае Нетаньяху будет занимать пост премьера на протяжении полутора лет - до ноября 2021 года, затем должность премьер-министра до 2023 года займет Бени Ганц.

Накануне депутаты кнессета начали голосование по поправкам к законопроекту о ротационном председательстве в правительстве.

Всего к законопроекту подано около тысячи поправок, их рассмотрение, и голосование по ним, вероятно, затянется надолго.

Ожидается, что блок Ганца "Кахоль-Лаван" поможет Нетаньяху собрать голоса 61 из 120 депутатов Кнессета, поддерживающих формирование правительства. Подписи членов кнессета должны быть представлены президенту Израиля Реувену Ривлину не позднее четверга, чтобы избежать очередных выборов.

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Если депутаты поддержат идею создания коалиционного правительства, они должны будут обратиться с просьбой к президенту дать Нетаньяху мандат на формирование правительства. После этого Нетаньяху должен будет за две недели решить все вопросы, которые могут возникнуть в этой связи.

В Израиле уже более года длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

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Правительство Израиля, Биньямина Нетаньяху, Кахоль-Лаван.
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