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Правительственный кризис в Израиле: Нетаньяху и Ганц достигли соглашения

Правительственный кризис в Израиле: Нетаньяху и Ганц достигли соглашения
23:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Нетаньяху и Ганц договорились сформировать правительство.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц успешно завершили переговоры о формировании правительства национального единства Израиля, сообщают в понедельник газета "Гаарец".

"По условиям соглашения Нетаньяху займет первым пост премьер-министра, затем его сменит Ганц", - пишет газета.

Ожидается, что теперь Нетаньяху подпишет это соглашение с членами партий правого блока. Бывшие союзники Ганца среди левых партий восприняли его действия как предательство общих интересов, отмечает "Гаарец".

"Мы предотвратили четвертые выборы. Мы обеспечили сохранность демократии. Мы будем бороться с коронавирусом и позаботимся об израильтянах. У нас есть правительство национального единства", - написал в своем твиттере Ганц сразу после подписания соглашения.

По данным Times of Israel, в кабинете министров будет 32 члена. Ожидается, что Ганц сначала займет пост главы Минобороны, а пост министра иностранных дел уйдет к Габи Ашекенази, бывшему начальнику Генштаба ЦАХАЛ из партии "Кахоль-лаван". Кандидаты от партии "Ликуд" займут места в Минюсте страны, в министерстве общественной безопасности, в Минфине.

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Ранее СМИ сообщали, что правящая партия Израиля "Ликуд" и оппозиционная "Кахоль-лаван" уладили разногласия в ходе переговоров о коалиции и могут в скором времени подписать соглашение о создании правительства национального единства.

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что если "Ликуду" и "Кахоль-Лаван" так и не удастся сформировать коалиционное правительство, то четвертые парламентские выборы пройдут в Израиле 4 августа.

На прошлой неделе Ривлин официально уведомил Ганца, что его мандат на формирование правительства истек, и теперь это право переходит к кнессету, у которого будет 21 день для выдвижения кандидата на пост премьер-министра. Это дает Нетаньяху и Ганцу еще три недели, чтобы заключить соглашение.

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Если никто из кандидатов не получит поддержки 61 из 120 членов кнессета, то страну ждут четвертые выборы за последние 16 месяцев.

В Израиле уже год длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство, договорившись между собой.

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Израиль, Биньямин Нетаньяху, Реувен Ривлин, Бени Ганц.
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