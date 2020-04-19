В Израиле ослабили карантин

Новости мира:В Израиле власти планируют снять часть карантинных ограничений.

В Израиле с воскресенья частично снимают карантинные ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19.

Об этом сообщает AFP.

"В воскресенье Израиль начал смягчать ограничения на передвижение", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, кабинет министров утвердил ряд мероприятий, в том числе по открытию магазинов, школ для детей с особыми образовательными потребностями и восстановление небольших молитвенных собраний.

Большинство мер вступит в силу с воскресенья, 19 апреля, в то время как школы начнут работать со вторника, 21 апреля.

Разрешается проведение молитвенных собраний до 19 человек одновременно при условии, что сборы проводятся на открытом воздухе, а присутствующие одеты в маски и держатся друг от друга на расстоянии не менее двух метров.

Как напоминает издание, в рамках социальной дистанции религиозные места для всех конфессий в Израиле раньше были закрыты, а с 12 апреля ношение масок в публичных местах стало обязательным.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.