Коронавирус в Испании: Власти хотят ослабить карантин

Новости мира:В Испании власти планируют осладить карантинные меры и разрешить прогулки для детей.

Премьер-министр Испании Педро Санчес намерен позволить детям, которые с марта сидят дома в рамках жесткого карантина, совершать прогулки на свежем воздухе с 27 апреля.

Об этом сообщает ВВС.

"Премьер-министр Педро Санчес намерен ослабить правила (карантина - ред.) 27 апреля, чтобы они (дети - ред.) могли выйти подышать свежим воздухом", - говорится в сообщении.

На этой неделе мэр Барселоны Ада Колау, у которой у самой есть маленькие дети, просила правительство разрешить детям выходить на улицу.

В жестких условиях карантина детям в Испании запрещено выходить на улицу с 14 марта.

Во время транслируемого по телевидению брифинга в субботу вечером Санчес заявил, что Испания оставила позади "самые экстремальные моменты и сдержала жестокий натиск пандемии". Однако он анонсировал планы попросить парламент станы продлить "состояние тревоги" в Испании до 9 мая, поскольку достигнутые успехи "все еще недостаточны".

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 332 тыс. 036 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 160 тыс. 767 человек умерли.

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 тысяч 449 случая заболевания COVID-19, 18 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 347, а скончавшихся – 141.