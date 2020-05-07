После пандемии: Грузия планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля

Новости мира:В Грузии планируют принимать иностранных туристов с 1 июля.

Грузия начнет принимать иностранных туристов с 1 июля, став одной из первых стран мира, которая откроется для путешественников после пандемии коронавируса.

Об этом в четверг заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает Новости-Грузия.

"Мы сделаем это (откроемся для туристов с 1 июля – ред.) путем создания безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседними странами и безопасных коридоров с точки зрения двухсторонних переговоров со странами, которые интересны для нас туристически. Эти переговоры уже начались", – сообщил Гахария.

По его словам, если страна достигнет этой цели, то Грузия станет одной из первых стран, которая откроет свои границы и свою инфраструктуру для того, чтобы принять иностранных гостей.

Он также добавил, что для того, чтобы начать принимать туристов из других стран, в течение месяца властям и бизнесу предстоит проделать большую работу.

Отмечается, что для предотвращения распространения коронавируса Грузия закрыла свои границы для иностранных граждан 18 марта. С 21 марта на территории страны объявлено чрезвычайное положение. Предполагается, что режим ЧП будет отменен 22 мая.

Как сообщалось, в Грузии с 27 апреля начался первый этап ослабления ограничений, введенных в стране для борьбы с распространением коронавируса.

По данным сайта Worldmeters, в Грузии всего зафиксировано 615 случаев COVID-19.