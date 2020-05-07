Дональд Трамп сравнил эпидемию COVID-19 со Второй мировой, не забыв и про Китай

Новости мира:Американо-китайские отношения заметно ухудшились на фоне пандемии и обвинений КНР.

Президент США Дональд Трамп назвал пандемию коронавируса "самой страшной" атакой на Соединенные Штаты.

Слова американского лидера цитирует BBC.

По мнению Трампа, вспышка коронавируса поразил США сильнее, чем японская бомбардировка Перл-Харбора во Второй мировой войне или теракты 11 сентября.

"Это хуже, чем Перл-Харбор, это хуже 11 сентября. Подобного нападения никогда не было. И этого не должно было произойти. Это должно было быть остановлено в Китае, это должны были остановить у источника. Но этого не сделали", – заявил Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

Американо-китайские отношения заметно ухудшились на фоне пандемии и обвинений КНР.

По мнению китайских экспертов, отношение к их стране в мире сейчас "наиболее враждебно" за десятки лет. И по наихудшему сценарию стоит даже готовиться к открытому военному противостоянию со США.