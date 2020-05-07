Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада одобрила массовое тестирование на COVID-19
Рада одобрила массовое тестирование на COVID-19
Рада приравняла умерших от COVID-19 медработников к военнослужащим
Рада приравняла умерших от COVID-19 медработников к военнослужащим
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 мая

Эпидемия идет на спад: В Германии заявляют о снижении количества заражений COVID-19

Эпидемия идет на спад: В Германии заявляют о снижении количества заражений COVID-19
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Германии фиксируют все меньше случаев заражения среди населения.

Количество подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19 в Германии возросло вдвое против показателя начала недели, но специалисты Института Роберта Коха заявляют о постепенном снижении показателя.

Новые данные и заключения по ним представил 7 мая вице-президент RKI Ларс Шаде.

"В Институт поступили данные о 1284 новых случаях", - сказал Шаде.

Карантин: в Бельгии с 11 мая планируют открыть все магазины

Начиная с прошлой субботы количество новых случаев не превышало 1 тысячу, 4 мая показатель составил 679.

Впрочем, Шаде отметил, что из-за технических моментов представления данных на среду-четверг всегда приходится больше всего сообщений, а на выходные - меньше, в целом прирост происходит зигзагообразно. В целом вирусологи усматривают положительную тенденцию с постепенным снижением.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии в Германии составляет 166 019, умерло 7119 (4,3% от общего числа). Почти 140 тысяч человек выздоровели, из них 2500 - за последние сутки.

Стихийная мощь: в Южной Каролине выпал огромный град (Видео)

Шаде также выразил уверенность в том, что за первой будет вторая волна, но когда это произойдет, прогнозировать невозможно, "это в значительной мере зависит от нас всех".

Как сообщалось, с начала следующей недели в Германии начнется очередное ослабление карантина. В то же время чиновники предупредили, что ограничения будут вводиться вновь в случае, если уровень новых заражений будет превышать 50 на 100 тысяч населения в неделю.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 мая в мире в целом выявлено 3,8 миллиона случаев COVID-19, включая 265 тысяч летальных, выздоровели 1,303 миллиона человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
Сегодня состоялась презентация роскошной версии купе-кроссовера WEY VV7 GT (Фото)
Сегодня состоялась презентация роскошной версии купе-кроссовера WEY VV7 GT (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь