Эпидемия идет на спад: В Германии заявляют о снижении количества заражений COVID-19

Новости мира:В Германии фиксируют все меньше случаев заражения среди населения.

Количество подтвержденных новых случаев инфицирования COVID-19 в Германии возросло вдвое против показателя начала недели, но специалисты Института Роберта Коха заявляют о постепенном снижении показателя.

Новые данные и заключения по ним представил 7 мая вице-президент RKI Ларс Шаде.

"В Институт поступили данные о 1284 новых случаях", - сказал Шаде.

Начиная с прошлой субботы количество новых случаев не превышало 1 тысячу, 4 мая показатель составил 679.

Впрочем, Шаде отметил, что из-за технических моментов представления данных на среду-четверг всегда приходится больше всего сообщений, а на выходные - меньше, в целом прирост происходит зигзагообразно. В целом вирусологи усматривают положительную тенденцию с постепенным снижением.

Общее количество инфицированных с начала эпидемии в Германии составляет 166 019, умерло 7119 (4,3% от общего числа). Почти 140 тысяч человек выздоровели, из них 2500 - за последние сутки.

Шаде также выразил уверенность в том, что за первой будет вторая волна, но когда это произойдет, прогнозировать невозможно, "это в значительной мере зависит от нас всех".

Как сообщалось, с начала следующей недели в Германии начнется очередное ослабление карантина. В то же время чиновники предупредили, что ограничения будут вводиться вновь в случае, если уровень новых заражений будет превышать 50 на 100 тысяч населения в неделю.

Как сообщалось, по состоянию на утро 7 мая в мире в целом выявлено 3,8 миллиона случаев COVID-19, включая 265 тысяч летальных, выздоровели 1,303 миллиона человек.