В Иране военный корабль случайно выпустил ракеты по другому судну

Новости мира:В Иране военный корабль обстрелял союзное судно, множество погибших.

Один иранский военный корабль обстрелял ракетами другой, по неофициальным данным местных СМИ, погибших – более двух десятков.

Об этом сообщает 24 канал.

"Иранский фрегат Jamaran противокорабельной ракетой атаковал другое иранское судно – корвет Konarak. На борту пострадавшего корвета было порядка 40 человек. Сначала сообщали, что все они погибли, однако позже уточнили, что известно о смерти 23 членов экипажа из 40", - говорится в сообщении.

Официальных сообщений от властей Ирана относительно инцидента пока нет.

В местных СМИ пишут, что ракету выпустили случайно из-за "человеческого фактора": корвет, мол, имел задание привести цель для фрегата Jamaran в заданную точку поражения, но оператор наведения ракеты на фрегате воспринял корвет за эту цель.

Iranian Konarak frigate has "accidentally" destroyed the Iranian Jamaran frigate during naval exercises tonight. The Jamaran frigate came into service in October 2018. Dozens of Iranian forces were killed. Remember: Iran shot down an airliner in January, officially "by accident". pic.twitter.com/xXlZ4yAhJ8 — WorldOnAlert (@worldonalert) May 10, 2020

Напоминаем, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которые Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.