В Иране военный корабль случайно выпустил ракеты по другому судну

Один иранский военный корабль обстрелял ракетами другой, по неофициальным данным местных СМИ, погибших – более двух десятков.

Об этом сообщает 24 канал.

"Иранский фрегат Jamaran противокорабельной ракетой атаковал другое иранское судно – корвет Konarak. На борту пострадавшего корвета было порядка 40 человек. Сначала сообщали, что все они погибли, однако позже уточнили, что известно о смерти 23 членов экипажа из 40", - говорится в сообщении.

Официальных сообщений от властей Ирана относительно инцидента пока нет.

В местных СМИ пишут, что ракету выпустили случайно из-за "человеческого фактора": корвет, мол, имел задание привести цель для фрегата Jamaran в заданную точку поражения, но оператор наведения ракеты на фрегате воспринял корвет за эту цель.

Iranian Konarak frigate has "accidentally" destroyed the Iranian Jamaran frigate during naval exercises tonight. The Jamaran frigate came into service in October 2018. Dozens of Iranian forces were killed. Remember: Iran shot down an airliner in January, officially "by accident". pic.twitter.com/xXlZ4yAhJ8

— WorldOnAlert (@worldonalert) May 10, 2020