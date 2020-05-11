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В Иране военный корабль случайно выпустил ракеты по другому судну

В Иране военный корабль случайно выпустил ракеты по другому судну
02:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Иране военный корабль обстрелял союзное судно, множество погибших.

Один иранский военный корабль обстрелял ракетами другой, по неофициальным данным местных СМИ, погибших – более двух десятков.

Об этом сообщает 24 канал.

"Иранский фрегат Jamaran противокорабельной ракетой атаковал другое иранское судно – корвет Konarak. На борту пострадавшего корвета было порядка 40 человек. Сначала сообщали, что все они погибли, однако позже уточнили, что известно о смерти 23 членов экипажа из 40", - говорится в сообщении.

Официальных сообщений от властей Ирана относительно инцидента пока нет.

В местных СМИ пишут, что ракету выпустили случайно из-за "человеческого фактора": корвет, мол, имел задание привести цель для фрегата Jamaran в заданную точку поражения, но оператор наведения ракеты на фрегате воспринял корвет за эту цель.

Напоминаем, 8 января 2020 года после взлета из аэропорта Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которые Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

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Иран, Корабль, Jamaran, Konarak.
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