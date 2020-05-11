Черное золото: Саудовская Аравия снизит добычу нефти еще на 1 млн баррелей в сутки

Новости мира:Власти Саудовской Аравии планируют снизить добычу нефти в июне на один миллион баррелей в сутки.

Саудовская Аравия собирается снизить добычу нефти в июне на один миллион баррелей в сутки. Об этом со ссылкой на представителя министерства энергетики страны сообщает Reuters.

"В понедельник представитель министерства энергетики Саудовской Аравии заявил, что министерство поручило национальной нефтяной компании Aramco сократить добычу нефти в июне на дополнительный 1 млн баррелей в сутки, в дополнение к сокращению, на которое пошло королевство в соответствии с соглашением ОПЕК+", - пишет издание .

Таким образом, как указал представитель министерства, общее сокращение производства страной будет достигать около 4,8 млн баррелей в сутки по сравнению с апрельским уровнем производства.

"Таким образом, добыча в королевстве в июне после целевых и добровольных сокращений составит 7,492 миллиона баррелей в сутки", - добавил он.

Как сообщалось, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали условия по сокращению добычи нефти.